عتبات البهجة الحلقة الـ8.. اعرف فوائد الطب البديل

يتناول مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى العديد من الموضوعات والقضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

عتبات البهجة الحلقة الـ8.. تعرف على فوائد الطب البديل

وحققت الحلقات الماضية من مسلسل عتبات البهجة نجاحات كبيرة على مدار أيام شهر رمضان الكريم، وضمن شخصيات العمل الدرامي شخصية عرفان والذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله وهو طبيب صيدلي لديه شغب كبير بعمل الوصفات الطبيعية والعلاجات بالأعشاب، وفي السطور التالية نستعرض لكم فوائد الطب البديل وكيفية استخدامه ومخاطره.

عتبات البهجة تناقش الطب البديل

للطب البديل العديد من الفوائد والتي من ضمنها تخفيف الألم، يعالج السبب الفعلي للمرض ويقلل من الأعراض الجانبية، تكلفته أقل من العلاج الكيميائي كما أنه أكثر امانا، ومع ذلك فهناك مخاطر عديدة للطب البديل، حيث أنه يعتمد على التجارب المبنيه على الثقافات على عكس الأدوية فهي تتم وفقا للبحث العلمي، فالجرعات في الطب البديل تقوم على التخمين وهو أمر غاية في الخطورة كما أنه من الممكن تفاعل الاعشاب مع الأدوية وتحدث مخاطر صحية.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)