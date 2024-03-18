عتبات البهجة الحلقة 8.. عمر يوافق على العمل في الدارك ويب

وافق عمر والذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط على العمل مع الدارك ويب، خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني والتي تعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8

وجاءت موافقة عمر على العمل في الدارك ويب بشروط أن يحصل على 50٪ من أرباح كل عملية يقوموا بها بالإضافة إلى عدم العمل في كافة الصفقات وأنه سوف يبعد عن الصفقات المشبوه.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8،ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

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قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)