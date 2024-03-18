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فن

عتبات البهجة الحلقة 8.. تعرف على القنوات الناقلة ومواعيد العرض

عتبات البهجة
عتبات البهجة

ينتظر العديد من محبي ومتابعي الفنان يحيى الفخراني عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني والذي حقق نجاحا كبيرا منذ اليوم الأول من عرضه خلال شهر رمضان الكريم.

ويبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على القنوات الناقله ومواعيد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مواعيد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وقد شهدت الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

 

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القنوات الناقله للحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة

واستطاع الفنان القدير يحيى الفخراني أن يحقق نجاحا باهرًا منذ بداية عرض مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC  في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8،ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

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قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

 

 

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