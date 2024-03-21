موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 10

انتهت الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، بعدما قرر شداد والجنتل التخطيط للمرة الأخيرة لقتل شعبان، خلال أحداث الحلقة العاشرة التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 10

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 10

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بمشهد يستيقظ حسن ابن مصطفى شعبان ويقول "المنبه رن متأخر وراحت علينا المدرسة لما أصحي ماما".

وظهرت الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زوجة مصطفى شعبان وهي نائمة، وتنزف من أنفها ولا ترد على ابنها، ويظل حسن يقول: "ماما ماما إلحقني يا جدو ماما مش بترد عليا ومتعورة وبتنزل دم".

وتنتقل الأحداث إلى زوجة منذر ريحانه، التي تعلم بأنَّه أخذ الطبيب وذهب لإسعاف والد "دهب" المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، بعد أن فقد الأخير وعيه.

وظهر منذر ريحانة وهو في حيرة من أمره، حيثُ تنصحه والدته التي تُجسد دورها الفنانة انتصار، وتقول له: "هات كلب يحرس دارك، وقط ياكل فارك، ومتحكيش لحد أسرارك.. أنا عارفه إن السناوي غالي عندك"، وتعده بأن تزوجه "دهب" هاجر أحمد، مقابل أن يقف معها في زيجة والده.

كما اقترب المعلم شداد في مسلسل المعلم من الزواج للمرة الثالثة، وظهر وهو يغازل "سعادة" إحدى تاجرات سوق ميناء الأتكة، حتى كشفته سلوى الخطاب زوجته الألى وقالت له: "هجوزهالك أصل أنا عارفة الرجالة طالما نفسهم في حاجة يبقى لازم تحصل، بس شوف بقى فوز ممكن تعمل فيك إيه".

وانتهت الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم نهاية مشوقة، إذ قرر المعلم شداد والجنتل كبار تجار سوق ميناء الأتكة وأعداء مصطفى شعبان القضاء عليه، وأن يكون ذلك هو آخر يوم في حياته والتخطيط لقتله.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 11



من المقرر أن تعرض الحلقة 10 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم



وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.



أبطال مسلسل المعلم



يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.