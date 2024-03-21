الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 10

موعد إعادة مسلسل
موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

انتهت الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، بعدما قرر شداد والجنتل التخطيط للمرة الأخيرة لقتل شعبان، خلال أحداث الحلقة العاشرة التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 10

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم الحلقة 10.. شداد يقترب من الزواج للمرة الثالثة وانتصار تخطط للانتقام

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 10

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بمشهد يستيقظ حسن ابن مصطفى شعبان ويقول "المنبه رن متأخر وراحت علينا المدرسة لما أصحي ماما".

وظهرت الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زوجة مصطفى شعبان وهي نائمة، وتنزف من أنفها ولا ترد على ابنها، ويظل حسن يقول: "ماما ماما إلحقني يا جدو ماما مش بترد عليا ومتعورة وبتنزل دم".

وتنتقل الأحداث إلى زوجة منذر ريحانه، التي تعلم بأنَّه أخذ الطبيب وذهب لإسعاف والد "دهب" المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، بعد أن فقد الأخير وعيه.

وظهر منذر ريحانة وهو في حيرة من أمره، حيثُ تنصحه والدته التي تُجسد دورها الفنانة انتصار، وتقول له: "هات كلب يحرس دارك، وقط ياكل فارك، ومتحكيش لحد أسرارك.. أنا عارفه إن السناوي غالي عندك"، وتعده بأن تزوجه "دهب" هاجر أحمد، مقابل أن يقف معها في زيجة والده.

كما اقترب المعلم شداد في مسلسل المعلم من الزواج للمرة الثالثة، وظهر وهو يغازل "سعادة" إحدى تاجرات سوق ميناء الأتكة، حتى كشفته سلوى الخطاب زوجته الألى وقالت له: "هجوزهالك أصل أنا عارفة الرجالة طالما نفسهم في حاجة يبقى لازم تحصل، بس شوف بقى فوز ممكن تعمل فيك إيه".

وانتهت الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم نهاية مشوقة، إذ قرر المعلم شداد والجنتل كبار تجار سوق ميناء الأتكة وأعداء مصطفى شعبان القضاء عليه، وأن يكون ذلك هو آخر يوم في حياته والتخطيط لقتله.

"المعلم عبدالربه يصف نجلته الكبرى بالهم".. أحداث الحلقة 10 من "حق عرب"

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 11
 

من المقرر أن تعرض الحلقة 10 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الحادية عشر 

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم
 

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.
 

أبطال مسلسل المعلم
 

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

"المعلم عبدربه يصف نجلته الكبرى بالهم".. أحداث الحلقة 10 من "حق عرب"

مسلسل المعلم الحلقة 10.. شداد يقترب من الزواج للمرة الثالثة وانتصار تخطط للانتقام

مسلسل المعلم الحلقة 10.. تجار ميناء السويس يرفضون البيع لـ"مصطفى شعبان"

مسلسل المعلم الحلقة 10.. والدة منذر ريحانة تعده بزواجه من هاجر أحمد

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة الحادية عشرة من المعلم المعلم الحلقة الحادية عشرة المعلم الحلقة 11 الحلقة 11من مسلسل المعلم الحلقة الحادية عشرة من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد وقنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل "بابا جه"

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل "فراولة"

عنتر ابن شداد وشواهي.. أسماء غريبة للنجوم في مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. منذر رياحنة "عنتر ابن شداد" في مسلسل "المعلم"

قائمة مسلسلات رمضان 2024.. "الدستور" تكشف الأسماء والتفاصيل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نصب عليها فى ثمن ليلة حمراء.. تفاصيل انتقام فتاة من مُسن فى أكتوبر

السيطرة على حريق داخل مركز البحوث الزراعية فى الدقى

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟