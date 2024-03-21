"المعلم عبدالربه يصف نجلته الكبرى بالهم".. أحداث الحلقة 10 من "حق عرب"

“ الحمد لله هم وأتزاح كان نفسي أكسر وراها زير ” بهذه الجملة بدأ بها المعلم “ عبدالربه ” حديثه عن نجلته سميحة، في أحداث الحلقة 10من مسلسل حق عرب.

مسلسل حق عرب

وأضاف المعلم عبدالربه لزوجته صباح وابنته أنغام بأن نجلته الكبرى سميحة ذو شخصية صعبة والله يكون في عون زوجها منها.

ثم وجه حديثه لنجلته أنغام ليخبرها بأن خطيبها يطلب منه إقناعها للعودة له مرة أخرى، وطلب من زوجته صباح إقناعها بإعطاءه فرصة أخري والعودة له ".

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة 10 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وتواترت الأحداث بالحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي لعمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح به بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

ليذهب عرب السويركي لحنان غرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، زواج سميحة ابنه عبد ربه (رياض الخولي" من جمال عطوة ابن عمها، بحضور العائلة وعرب السويركي وحنان الغرباوي وشقيقها.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة الـ10

كما شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل حق عرب، بذهاب علي شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجأه الأخير برفض طلبه بسبب اخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الدايه.