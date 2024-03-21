الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 10.. شداد يقترب من الزواج للمرة الثالثة وانتصار تخطط للانتقام

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يقترب المعلم شداد في مسلسل المعلم من الزواج للمرة الثالثة، وذلك خلال الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم دراما رمضان 2024.

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شداد ينوي الزواج

وظهر شداد خلال الحلقة العاشرة وهو يغازل "سعادة" إحدى تاجرات سوق ميناء الأتكة، حتى كشفته سلوى الخطاب زوجته الأولى وقالت له: "هجوزهالك أصل أنا عارفة الرجالة طالما نفسهم في حاجة يبقى لازم تحصل، بس شوف بقى فوز ممكن تعمل فيك إيه".

وظهرت فوز التي تجسد دورها الفنانة انتصار وهي الزوجة الثانية للمعلم شداد، خلال ذات المشهد وقالت: "لو حصل يا شداد هيكون عليا وعلى أعدائي، ودا مش تهديد وأنت عارف كلامي، أنا ليا ضرة واحدة بس وهي عدولة".

انتصار تخطط للانتقام

وأضافت: "لو مفيش تقدير شداد مش هيبقى فيه بقاء ولا إلى اللقاء"، ثم ندهت على ابنها المعلم عنتر الذي يجسد دوره الفنان منذر ريحانة وتطلب منه البعد عن المعلم شداد ومنادتها بكلمة "ماما" وليس فوز.

ثم قابلت الفنان محمد بدير، وهي تخطط للانتقام من شداد وقالت له: “هتبقى معايا ولا عليا؟ عنتر هخليه يتجوز البت اللي عاوزها عشان يكون تحت طوعي لكن شداد هيشوف مني الويل لو أتجوز للمرة الثالثة”.

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به وتتصاعد الأحداث تدريجيًا على مدار 30 حلقة طوال شهر رمضان من مسلسل المعلم.

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