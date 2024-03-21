مسلسل لحظة غضب الحلقة 11.. السحر والشعوذة يُعيق صبا مبارك في إخفاء جريمتها

مسلسلات رمضان 2024..

تستمر جهود النجمة صبا مبارك، بطلة مسلسل لحظة غضب، في حل مشاكلها وإخفاء حقيقة غياب زوجها "شريف" والذي يقدم دورة النجم محمد فراج، وتدور الاحداث حول الشك المستمر من قبل أسرة "شريف"، أن زوجته “يمنى” أحد أسباب إختفاءه.

في مسلسل لحظة غضب.. السحر والشعوذة يُعيق صبا مبارك في إخفاء جريمتها

بالرغم من براعة “يمنى” التي تقوم بدورها النجمة صبا مبارك، في إخفاء جريمتها، إلا أن السحر والدجل يوشك أن يقع بها، خاصة بعد تعامل “فاطمة” التي تقوم بدورها سارة عبدالرحمن، في الذهاب إلى الدجالين لكشف حقيقة إختفاء شقيقها “شريف” الذي يقوم بدورة النجم محمد فراج.

في مسلسل لحظة غضب.. السحر والشعوذة يُعيق صبا مبارك في إخفاء جريمتها

وتعمل فاطمة خلال الحلقات الماضية في إستخدام الدجل والشعوذة للإقاع بـ “يمنى” التي تنكر سبب إختفاء زوجها الفنان محمد الفراج، الذي يقوم بدور “شريف” الزوج الصعب والمتسلط.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

في مسلسل لحظة غضب.. السحر والشعوذة يُعيق صبا مبارك في إخفاء جريمتها

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.