يحتفل موقع البحث الشهير "جوجل" بمناسبة عيد الأم، ويعد هذا الاحتفال ضمن أهم الاحتفاليات التي ينتظرها الكثير من الأبناء لإعطاء الأمهات رسائل تهنئة وهدايا قيمة نظرًا لما قدمته السيدة العظيمة لأبنائها.

قام موقع "جوجل" بتغيير شعاره اليوم في 21 مارس 2024، احتفالًا بمناسبة عيد الأم، من خلال رسمة بسيطة تعبر عن مدى أهمية الأمهات في حياة أطفالهن، فهي رمز الأمن والأمان، والتي عملت طوال حياتها على تقديم الرعاية والتربية لأولادها.

موقع البحث الشهير “جوجل” يغير شعاره بمناسبة عيد الأم

موقع البحث الشهير جوجل يغير شعاره بمناسبة عيد الأم

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم

يرصد "الدستور" في تقريره رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم، لإسعاد أمهات مصر والوطن العربي، إليكم التفاصيل:

في هذا اليوم المميز أقدم لكي يا أمي أجمل العبارات التي تظهر مدى حبي وامتناني لكي.

الأم رمز العطاء والوفاء.. ستبقين دائمًا رمز الحب والعطف.

عيد أم سعيد.. أتمنى لكي دوام الصحة وأسعد الأوقات.

العناق والقبلات وجميع الكلمات.. لا تستطيع أن تظهر لكي كم أنا أحبك.

كل سنة وأنتي أغلى الناس يا حبيبتي.. دمتي لي بخير.

موعد عيد الأم في مصر كل عام وأسباب اختيار هذا الموعد

تحتفل مصر وأكثر من 17 دولة عربية بعيد الأم في يوم 21 مارس سنويًا وذلك وفقًا لاختيار الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، حيث وقع الاختيار على هذا اليوم في بداية فصل الربيع ليكون الاحتفال وسط الجو المعتدل والطبيعة الخلابة والأزهار المتفتحة والمناظر الطبيعية.

فيما تحتفل دولة النرويج في يوم 2 فبراير ودولة الأرجنتين يوم 3 أكتوبر بينما تحتفل دولة جنوب إفريقيا يوم 1 مايو وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الأحد الثاني من شهر مايو ودولة إندونيسيا تحتفل في يوم 22 ديسمبر من كل عام.