الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موقع البحث الشهير "جوجل" يغير شعاره بمناسبة عيد الأم

عيد الأم
عيد الأم

يحتفل موقع البحث الشهير "جوجل" بمناسبة عيد الأم، ويعد هذا الاحتفال ضمن أهم الاحتفاليات التي ينتظرها الكثير من الأبناء لإعطاء الأمهات رسائل تهنئة وهدايا قيمة نظرًا لما قدمته السيدة العظيمة لأبنائها.

قام موقع "جوجل" بتغيير شعاره اليوم في 21 مارس 2024، احتفالًا بمناسبة عيد الأم، من خلال رسمة بسيطة تعبر عن مدى أهمية الأمهات في حياة أطفالهن، فهي رمز الأمن والأمان، والتي عملت طوال حياتها على تقديم الرعاية والتربية لأولادها.

txt

القرنفل رمز للاحتفال.. 15 حقيقة عالمية عن عيد الأم

موقع البحث الشهير “جوجل” يغير شعاره بمناسبة عيد الأم

موقع البحث الشهير جوجل يغير شعاره بمناسبة عيد الأم

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم

يرصد "الدستور" في تقريره رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم، لإسعاد أمهات مصر والوطن العربي، إليكم التفاصيل:

  • في هذا اليوم المميز أقدم لكي يا أمي أجمل العبارات التي تظهر مدى حبي وامتناني لكي.
  • الأم رمز العطاء والوفاء.. ستبقين دائمًا رمز الحب والعطف.
  • عيد أم سعيد.. أتمنى لكي دوام الصحة وأسعد الأوقات.
  • العناق والقبلات وجميع الكلمات.. لا تستطيع أن تظهر لكي كم أنا أحبك.
  • كل سنة وأنتي أغلى الناس يا حبيبتي.. دمتي لي بخير.

موعد عيد الأم في مصر كل عام وأسباب اختيار هذا الموعد

تحتفل مصر وأكثر من 17 دولة عربية بعيد الأم في يوم 21 مارس سنويًا وذلك وفقًا لاختيار الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، حيث وقع الاختيار على هذا اليوم في بداية فصل الربيع ليكون الاحتفال وسط الجو المعتدل والطبيعة الخلابة والأزهار المتفتحة والمناظر الطبيعية.

فيما تحتفل دولة النرويج في يوم 2 فبراير ودولة الأرجنتين يوم 3 أكتوبر بينما تحتفل دولة جنوب إفريقيا يوم 1 مايو وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الأحد الثاني من شهر مايو ودولة إندونيسيا تحتفل في يوم 22 ديسمبر من كل عام.

عيد الأم جوجل جوجل يحتفل بمناسبة عيد الأم موعد عيد الام رسائل عيد الأم

مواد متعلقة

مسلسل "صدفة" الحلقة 10.. سلوى خطاب تُهدد "صدفة" بالقتل

مسلسل صدفة الحلقة 10.. سلوى خطاب تهدد ريهام حجاج

مسلسل صدفة الحلقة 10.. طليق ميار الغيطي يرفض الرجوع بعد اكتشاف خيانتها

"لذيذ وقصته حلوة".. إشادة الجماهير بدور ريهام حجاج في مسلسل صدفة

مسلسل صدفة الحلقة 10.. تهديدات ومشاكل تلاحق ريهام حجاج

موعد اعادة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 10

حالة الطقس اليوم 10 رمضان 2024 في مصر وتوقعات طقس الأسبوع بالقاهرة والإسكندرية

يوم النصر.. مصر تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (صور)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نصب عليها فى ثمن ليلة حمراء.. تفاصيل انتقام فتاة من مُسن فى أكتوبر

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

السيطرة على حريق داخل مركز البحوث الزراعية فى الدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟