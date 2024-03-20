موعد اعادة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 10

يبحث عشاق الدراما الرمضانية على الأحداث الجديدة من مسلسل لحظة غضب الذي حقق نجاحًا باهرًا منذ طرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل لحظة غضب مواعيد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل لحظة غضب تفاصيل أحداث الحلقة 10

قامت الفنانة صبا مبارك بتغير عملها ومحاولة سفرها إلى الخارج ولكنها لم تفلح فى ذلك، وقد قام على قاسم بإبتزازها لانه يملك فيديو كدليل عليها وأنها هى من قتلت زوجها، وأشترط عليها على قاسم أن يتركها ولم يبلغ عنها الشرطة مقابل أن تعمل معه وتقوم بجذب رجال الاعمال والنصب عليهم والتنازل عن ممتلاكاتهم.

مسلسل لحظة غضب موعد عرض الحلقة 11

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

مسلسل لحظة غضب قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الحادية عشر من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

ابطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.