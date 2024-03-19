مسلسل لحظة غضب.. ملخص الحلقة 9 والعمل الجديد لـ"يمنى"

يبحث العديد من متابعى مسلسل لحظة غضب عن تفاصيل الحلقة التاسعة من المسلسل بطولة صبا مبارك، فى الحلقة التاسعة من المسلسل حيث استطاعت صبا مبارك أن تترك عملها كـ"شيف" وتبدأ فى عمل أخر مع "على قاسم"، حيث تقوم بتزوير بعض الأوراق كما أنها تقوم باصطياد رجال الأعمال وتصنع لهم فخ حتى يتنازلون عن أملاكهم.

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ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل لحظة غضب

كما تضمنت الحلقة التاسعة من المسلسل بداية أن يعرف الطفل مروان يرسم ما رأه من جثة عمه محمد فراخ على أن يخرج من الصدمة التى أصيب بها ويبدأ فى كشف المستور ويروي ما رأه داخل مطبخ صبا مبارك وجثة عمه شريف.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.