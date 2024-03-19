مسلسل لحظة غضب الحلقة 9.. محمد شاهين يبدأ فى كشف “يمنى” ويطلب تفريغ الكاميرات

تضمنت الحلقة التاسعة من مسلسل لحظة غضب العديد من التفاصيل حيث بدأ الفنان محمد شاهين فى كشف الحقيقة حول يمنى وأنها السبب فى أختفاء جثة زوجها، حيث طلب محمد شاهين من الصيدلية التى أمام منزل شقيقه تفريغ الكاميرات إلا أن مالك الصيدلية رفض.

أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 9

وضمن أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 9 أصيبت صبا مبارك بحالة من القلق والتوتر خوفًا من أن يكشف أمرها وأنها من قامت بقتل زوجها والتخلص منه، كما بدأت صبا مبارك فى عملها الجديد مع “على قاسم” والذي يعمل مع عصابة تقوم بإصطياد رجال الأعمال والعمل على النصب عليهم وتنازلهم عن ممتلاكاتهم.

وخلال أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 9 قام محمد شاهين بالحبث وراء يمنى لمعرفة إذا كان محمد فراج نزل من منزله أم لا، وقد طلب من الشرطة تفريغ الكاميرات لمعرفة الحقيقة وقد وعدته الشرطة بعمل هذا الأمر وتفريغ الكاميرات أمام المنزل.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.