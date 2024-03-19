الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قومى المرأة يطلق صفحة رسمية لمكتب الشكاوى على فيسبوك وإنستجرام

قومي المرأة
قومي المرأة

أطلق المجلس القومي للمرأة صفحة رسمية لمكتب شكاوى المرأة على موقعى (فيسبوك – إنستجرام) بعنوان "مكتب شكاوى المرأة 15115"، وتهدف إلى توضيح اختصاصات المكتب ودوره في حل المشاكل القانونية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المرأة المصرية، ومساعدتها في الحصول على حقوقها من خلال فروع المكتب في محافظات الجمهورية، إلى جانب التوعية بحقوق المرأة المصرية القانونية في كل المجالات. 

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"قومى المرأة" بالإسكندرية: تجهيز وتوزيع 1750 وجبة للأسر المحتاجة ضمن مبادرة "مطبخ المصرية"

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"قومي المرأة" بكفر الشيخ: ننتج 500 وجبة إفطار يوميا مجانا طوال شهر رمضان

 

كما توضح الصفحة طرق التواصل مع المكتب للحصول على الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، سواء من خلال الاتصال على الخط المختصر 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية في فروع المكتب الـ ٢٧ بالمحافظات، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01007525600، هذا وتستقبل  الصفحة الرسمية للمكتب الشكاوى والاستفسارات المختلفة من الجمهور، التى سيتم الرد عليها من خلال المتخصصين.

وتشمل اختصاصات المكتب ١٢ اختصاصا، هي:
1. مسائل الأحوال الشخصية (الولاية على النفس)
2. مسائل الأحوال الشخصية (الولاية على المال)
3. جرائم العنف والتمييز والحرمان
4. جرائم تقنية المعلومات
5. جرائم الاتجار في البشر
6. الهجرة غير الشرعية
7. طلبات تنفيذ الأحكام
8. شكاوى العمل
9. استحقاق المواريث
10. خدمات الحكومة والأوراق الثبوتية
11. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
12. الدعم النفسي والمشورة الأسرية
13. الشكاوي الاستثنائية


يمكن الوصول إلى الصفحة  على الفيسبوك عبر الرابط التالي: 
‏: https://www.facebook.com/15115wco
وعلى إنستجرام عبر الرابط التالي:

‏https://www.instagram.com/15115wco?igsh=ejEybDNrcWlnb28y

 

المجلس القومي للمرأة المرأة فيسبوك انستجرام محافظات الجمهورية المرأة المصريه

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