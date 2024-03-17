"قومى المرأة" بالإسكندرية: تجهيز وتوزيع 1750 وجبة للأسر المحتاجة ضمن مبادرة "مطبخ المصرية"

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إنه فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم ينفذ المجلس القومي للمرأة فى جميع محافظات الجمهورية مبادرة "مطبخ المصرية"، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيرةً إلى أنه

تمت إقامة مطبخين على مستوى محافظة الإسكندرية وذلك بمدينة بشاير الخير 1 ومنطقة الرصافة بمحرم بك.

وأضافت "الشاذلي"، في بيان اليوم، أنه منذ بداية الشهر الكريم تم إنتاج إجمالي 1750 من الوجبات، وتم توزيعها على الحالات الأكثر احتياجًا بقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز ومدينة برج العرب، بالإضافة إلى باقي أحياء المحافظة، مشيرة إلى أن المطبخ سيستمر طوال أيام شهر رمضان الكريم.



وأوضحت مقررة الفرع أن "مطبخ المصرية" ذو طابع مجتمعي وذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

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