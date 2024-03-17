الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع سير العمل بالمنشآت الصحية بمنطقة شرق الطبية

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

أجرت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جولة تفقدية تابعت بها سير العمل ببعض المنشآت الصحية، استكمالًا لجوالتها، حيث تفقدت بمنطقة شرق الطبية كل من: إدارة الثقافة الصحية مركزي، وإدارة الثقافة الصحية - شرق، ومكتب صحة سيدي جابر.

وبدأت وكيل صحة الإسكندرية، الجولة بمتابعة سير العمل بإدارة الثقافة الصحية مركزي وشرق ومتابعة خطة العمل وأهم الموضوعات الصحية التي يتم توعية المواطنين بها، ثم توجهت لمكتب صحة سيدي جابر للوقوف على الوضع الانشائي للمبنى للاستعداد لبدء الترميم.

كما تفقدت سير العمل واستخراج شهادات الميلاد والوفيات وكذلك خدمات التطعيمات وخدمات تنظيم الأسرة المقدمة.  

جاء ذلك بحضور خلال الدكتورة هناء عبد الرحيم- مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة عبير عنان- مدير عام منطقة شرق الطبية، والدكتور إيهاب مدير مكاتب الصحة، والدكتورة شريهان فؤاد- مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال السياسي.

وزارة الصحة المنشآت الصحية منطقة شرق الطبية صحة الإسكندرية توعية المواطنين خطة العمل

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