السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الشمس الكبيرة" ترفع حالة الطوارئ بـ"صرف صحي الإسكندرية"

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

رفعت شركة الصرف الصحي بـالإسكندرية حالة الطوارئ، من صباح اليوم السبت، تحسبًا لهطول الأمطار، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع نوة الشمس الكبيرة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، أن بناءً على توقعات هيئة الأرصاد ترفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، بالإضافة إلى  متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، كما يتم 
 إيقاف الإجازات وبدل الراحات.


وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

استعدادات محافظة الإسكندرية للنوة

مع إعلان تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار وتعرض مدينة الإسكندرية للنوة يتم رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه يتم عقد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر،  خلال النوة وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، كما تنشر المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة والتي تعمل على مدار 24ساعة.

شركة الصرف الصحى بالإسكندرية حالة الطوارئ نوة الشمس الكبيرة هيئة الارصاد أعمال التطهير

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