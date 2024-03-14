الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مبادرة "الألف يوم الذهبية" تكرم المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية

مبادرة الالف يوم
مبادرة الالف يوم الذهبية

استقبلت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، الدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب والمشرف العام على المبادرة الرئاسية "الـ1000 يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال بمصر، حيث قدمت شهادة الشكر والتقدير لمدير المركز للجهود المبذولة لمبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل مذكرة تعاون مشترك بين المبادرة والمركز في مجال تقديم خدمات الصحية للأم والطفل بالمعايير المعتمدة دوليًا، وذلك من خلال العيادات التخصصية والدورات التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية من أطباء وتمريض وفنيين، مع الاهتمام ببرنامج رفع الوعي لدي الأمهات والمقبلين على الزواج من خلال نشاطات التوعية وعيادتي الأطفال والمشورة الأسرية بالمركز.

كما تم أيضًا مناقشة سبل التعاون علي النطاق الدولي لمقدمي الخدمة الصحية من مختلف الدول الإفريقية، لنقل الخبرات بأحدث الأساليب ومعايير الجودة، وبذلك يكون المركز الإفريقي هو مركز نموذجي متكامل للمبادرة على النطاق المحلي والدولي.

وكان قد كرم المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، عدد من النماذج الملهمة والمشرفة للمرأة المصرية، خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة التي نظمها المركز.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز، إنه تم  تكريم خمس نماذج ملهمة للمرأة المصرية والتي تلعب دورا مؤثرًا فى جميع المجالات وقدوة طيبة يحتذى بها فى بذل الجهود والعطاء وذلك خلال احتفالية المركز الإفريقي باليوم العالمي للمرأة.

وأوضحت أن احتفالية اليوم العالمي للمرأة اشتملت على عدد من  الجلسات العلمية المختلفة وعرض لدور المركز الإفريقي والخدمات المقدمة وتاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي بدأ في عام 1975 بولاية نيويورك الأمريكية، وذلك  بحضور الدكتور حسن سلام "مدير المركز الإفريقي سابقا" وهو أول من وضع الهيكل الإداري للمركز ليصبح منصة علمية تدريبية عالمية في عام 2006 بعد أن كان مقرا لمنظمة الصحة العالمية.

كما أوضحت الدكتورة ميرفت، أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحدثت عن تاريخ اليوم العالمي للمرأة.

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