الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية تفحص 1668 مريضًا بقرية "أبيس الأولى" فى الإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية بقرية أبيس الأولى على مدار يومين، بالوحدة الصحية بقرية أبيس الأولي بمنطقة شرق الطبية بالإسكندرية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة- أطفال- أسنان- جراحة- عظام- نساء- تنظيم أسرة- جلدية- رمد)، شارك فيها 55 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل صحة الإسكندرية إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1668 مريضًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 8 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

إجراء 275 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم

من جهتها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 275 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة، و109 تحاليل بمعمل الطفيليات و8 أشعة سينية، علاوة على فحص 128 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 560 مواطنًا من أهالي المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وكانت قد تفقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، دخول أول مستشفى قطاع خاص ك ICU Hub في الإسكندرية بواقع 20 سرير عناية مركزة.

حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية ومستشفى الصفوة بالعامرية لحجز الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة بواقع 20 سريرًا من أسرة العناية المركزة بالمستشفى.

وأشارت وكيل "صحة الإسكندرية" إلى أن ذلك يعد إضافة جديدة للإسهام في تخفيف قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية عن طريق زيادة عدد أسرّة العناية المركزة ضمن مبادرة رعايات مصر.

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
مديرية الشؤون الصحية قرية أبيس الأولى قافلة طبية مجانية حياة كريمه صحة الإسكندرية

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