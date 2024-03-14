محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات تدريب مجابهة الأزمات والكوارث "صقر 130"

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية "صقر 130"، المقرر تنفيذه خلال الفترة من 19-21 مايو 2024، ويأتي في إطار التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وأكد الشريف أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها خلال الفترة الماضية، في ضوء التدريب العملي المشترك صقر 130، للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع الأزمات والكوارث في حالة حدوث أي طارئ، فالإسكندرية شأنها كشأن باقي المحافظات تتأثر بالعديد من التغيرات والأزمات ولا بد من أن يكون لديها برنامج واضح لمجابهة أي أزمة والاستفادة من خبرات وإمكانات القوات المسلحة في التعامل مع الأزمات، ما يقلل من مضاعفات أي أزمة من خلال تدريب الأجهزة التنفيذية وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل وقت وقوع الأزمات، ما يساعد في تجاوزها، والاستجابة السريعة والتحرك الفوري خلال الأزمة.

وكان قد عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وفد البنك الدولي في اليابان، وذلك لمناقشة تقرير البنك عن مدينة الإسكندرية في إجراءات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات ورشة العمل المنعقدة في طوكيو في الفترة من 11- 15 مارس لمناقشة كيفية مواجهة المدن للتغيرات المناخية.

وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى ممثلي البنك الدولي في اليابان على جميع الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

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