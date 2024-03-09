السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج دفعة ماجستير إدارة الجودة بالأكاديمية العربية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، حفل تخرج دفعة ماجستير إدارة الجودة بمعهد الإنتاجية والجودة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بحضور الدكتور  إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الخريجين وذويهم؛ متمنيًا لهم المزيد من النجاح، وأن يكونوا دائمًا ممثلين مشرفين لأوطانهم وقادة متميزين في المستقبل.

وقدم المحافظ خالص التحية إلى رئيس اﻷكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الأكاديمية أصبحت نموذجًا يحتذى به في مجال التعليم الدولي، بالإضافة إلى تحقيقها تطور عظيم منذ نشأتها لتصبح إحدى المنظمات المتخصصة، وبيت الخبرة رفيع المستوى التابع لجامعة الدول العربية، وهذا جعل من خريجيها خير سفراء لمصر في دول العالم.

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IMG-20240309-WA0025
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
IMG-20240309-WA0023
IMG-20240309-WA0023
محافظ الإسكندرية ماجستير إدارة الجودة معهد الإنتاجية جامعة الدول الأكاديمية العربية

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