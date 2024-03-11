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محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع وفد البنك الدولي إجراءات مواجهة التغيرات المناخية

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وفد البنك الدولي في اليابان، وذلك لمناقشة تقرير البنك عن مدينة الإسكندرية في إجراءات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات ورشة العمل المنعقدة  في طوكيو في الفترة من 11- 15 مارس لمناقشة كيفية مواجهة المدن للتغيرات المناخية.

وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى ممثلي البنك الدولي في اليابان على جميع  الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأكد اللواء محمد الشريف حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في اليابان، وخاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعد من بين المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية، وهو الأمر الذي جعل العالم يهتم بمدينة الإسكندرية والتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

تأتي مشاركة مدينة الإسكندرية في هذا الحدث كممثل للدول الإفريقية خاصة بعد المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والعلاقات الخارجية والإعلام، وم. آية جمال الدين معاون المحافظ ومنسق ملف التغيرات المناخية، وم. نيفين الليثي منسق ملف التغيرات المناخية.

وفي سياق آخر تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المعظم، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية بالمحافظة على مدار شهر رمضان المعظم، لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

محافظ الإسكندرية وفد البنك الدولي مواجهة التغيرات المناخية الطاقة النظيفة وفد اليابان

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