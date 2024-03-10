محافظ الإسكندرية: استعدادات مكثفة بالمديريات والأحياء لاستقبال شهر رمضان

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المعظم، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية بالمحافظة على مدار شهر رمضان المعظم، لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع المديريات والجهات المعنية بتكثيف أعمال المرور على مدار اليوم، وتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، ورصد أي ممارسات احتكارية، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، خاصة تكثيف أعمال النظافة حول المساجد والمناطق المحيطة، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الاشغالات والتعديات بشكل فوري.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

توافر السلع بمعارض أهلًا رمضان

كما تشهد جميع معارض" أهلًا رمضان" بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا ومع استقبال شهر رمضان المبارك من المواطنين لشراء السلع الغذائية الأساسية والسلع المرتبطة بالشهر الكريم.

وتتوافر بالمعارض السلع الأساسية من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والخضر والفاكهة، والمنظفات والحلويات، كذلك البلح والزبيب والمخللات وغيرها.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، تكثيف المتابعات المستمرة لمعارض أهلًا رمضان، وتوافر جميع السلع للمواطنين، والتي تتوافر بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق بنسب تخفيض تصل إلى 30%.