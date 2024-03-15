قافلة دعوية ومقرأة للأئمة بأول جمعة في شهر رمضان بالإسكندرية

أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، قافلة دعوية داخلية من مسجد أولاد الشيخ الجديد لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف وسط بحضور كلا من: الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية والشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف وسط.

وأقيمت مقرأة قرآنية للأئمة المشاركين في القافلة ثم مجلس للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه، ثم انطلق أئمة القافلة لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة وسط.

وأجرى وكيل الوزارة جولة مرورية موسعة على مساجد إدارة (وسط وشرق) لمتابعة سير العمل بها والأطمئنان، على الحالة العامة للمساجد، والتأكد من إعداد المساجد وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن.



وأكد الشيخ سلامة أن المديرية توسعت وستستمر في توسعها في الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية والأنشطة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أنشطة مكثفة وخطة للعمل الدعوي

وكان قد أوضح وكيل أوقاف الإسكندرية، أن المديرية تستقبل شهر رمضان المبارك بأنشطة مكثفة، وخطة للعمل الدعوي والنشاط الديني، بناءً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتي تتضمن: المقارئ الجمهور ودروس العصر، التراويح وخاطرة العشاء، مجالس إقراء، مجالس إفتاء، صحح تلاوتك، حصن طفلك، بالإضافة إلى فعاليات الملتقى الفكري الذي يشارك به عدد من الأئمة والواعظات المنتقين بجانب قادة الفكر.

وأشار مدير أوقاف الإسكندرية، إلى أن شهر رمضان سيكون العمل به مثل خلية النحل في أنشطة الدعوة لندخل هذا الشهر الفضيل ونخرج منه بالاستفادة الروحية، وتنمية الغريزة الإيمانية، وتغرس التعاون والتكاتف بيننا جميعًا خلال تلك الأيام المباركة، ليستشعر الجميع الروحانيات والقيم فلا بد أن نغرس قيم التعاطف والتراحم والتكافل الاجتماعي فيما بيننا وهي تعاليم ديننا.

مقارئ أوقاف الإسكندرية

مقارئ أوقاف الإسكندرية

مقارئ أوقاف الإسكندرية