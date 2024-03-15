الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صناع السعادة" تطلق أول فعالية لها بالتعاون مع التحالف الوطني في الإسكندرية

أمسية صناع السعادة
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية

شهدت الإسكندرية، أولى الأمسيات الرمضانية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، تحت شعار "صناع السعادة"، وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وحي المنتزة أول، وبمشاركة 150 فردًا من ذوي الهمم ومرضى السرطان وأسرهم، وذلك بحديقة سيدي بشر شرق المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس إيهاب ذكريا، منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي بالإسكندرية، والنائب طارق السيد، واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، ورامي يسري منسق مبادرة "صناع السعادة".

وقال رامي يسري منسق مبادرة صناع السعادة، إن الأمسية تهدف إلى نشر السعادة بين ذوي الهمم ومرضى السرطان وأسرهم، وإدخال البهجة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنها تضمنت عدد من الفقرات الفنية والغنائية، التي قام بها عدد من المطربين والشعراء. 

وأضاف أن الأمسية لاقت استحسانًا كبيرًا من الحضور، الذين أشادوا بالمبادرة وحرصها على إسعاد ذوي الهمم ومرضى السرطان.

وأكد المهندس إيهاب ذكريا، منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي بالإسكندرية، حرص التحالف على دعم العمل الأهلي والمشاركة في مختلف الفعاليات التي تهدف إلى خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تلك الأمسيات تؤكد أهمية دمج ذوي الهمم ومرضى السرطان في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مختلف الفعاليات ونشر ثقافة التطوع والعمل الخيري وتشجع على المشاركة المجتمعية وتعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراده.

وأشار إلى أن المبادرة خلال شهر رمضان تعمل على إسعاد ذوي الهمم ومرضى السرطان وأسرهم، وتؤكد على أهمية التعاون بين جميع الجهات لتقديم الدعم للمجتمع.
 

وأوضح أن التحالف الوطني يشارك في  العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان من حفلات وأمسيات بمشاركة ذوي الهمم ومتحدي السرطان، والأيتام، حيث يتم تنظيم احتفالية بالتعاون مع مبادرة صناع السعادة يوم السبت المقبل بداخل خيمة مائدة التحالف "سفرة العيلة" بالإضافة إلى استمرار الأمسيات بأنحاء المحافظة، خلال شهر رمضان.

أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
أمسية صناع السعادة بالإسكندرية
الأمسيات الرمضانية التحالف الوطني صناع السعادة ذوي الهمم مرضى السرطان

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