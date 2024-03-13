تصميم فانوس رمضان والمسحراتى بأيدي الموهوبين بـ"ثقافة الإسكندرية"

عقدت ثقافة الإسكندرية عددًا من الورش الفنية للأطفال بقصور الثقافة بالمحافظة بمناسبة شهر رمضان منها ورش الرسم وإعادة تدوير الخامات وعمل زينة رمضان.

وخلال شهر رمضان، نفذت مكتبة الشلالات التابعة لثقافة الإسكندرية ورشة عمل مجسم لعربة الفول والمسحراتي بخامات معاد تدويرها: (بلاستيك - كرتون - قماش خيامية)، كما نفذ مواهب قصر ثقافة الأنفوشي ورشة زينة رمضان، إضافة إلى ورشة تصميم فانوس رمضان بتقنية الموزاييك، ورسم حر بالألوان الخشبية بمكتبة النزهة.

ونفذ قصر ثقافة برج العرب ورشة تعليم الرسم والطرق على القصدير، وفانوس رمضان بالطين الأسواني، فضلًا عن ورشة تصميم فانوس وتزيينه بقماش الخيامية ضمن نشاط نادي المرأة، إضافة إلى محاضرة بعنوان "الغذاء الصحي في رمضان".

ورش الاطفال بثقافة الإسكندرية

ورش الاطفال بثقافة الإسكندرية

ورش الاطفال بثقافة الإسكندرية

ورش الاطفال بثقافة الإسكندرية

ورش الاطفال بثقافة الإسكندرية