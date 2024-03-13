الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بتخفيضات 30%.. وكيل "تموين الإسكندرية" يفتتح معرض أهلًا رمضان بمنطقة طوسون

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

افتتح المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ترافقه الدكتورة رباب مدنى رئيسة حى المنتزة ثان، معرض “أهلًا رمضان” بمنطقة طوسون شرقي المدينة، والذى يضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم.

جاء ذلك بحضور رضا حسن مدير إدارة تموين المنتزة، وأحمد علي رئيس رقابة إدارة تموين المنتزة، وأحمد عبد الرحيم مدير مكتب مدير المديرية، وحمادة عبد الستار مفتش الإدارة.

شارك بالمعرض العديد من الشركات والسوبر ماركت للقطاع الخاص، وشهد المعرض عرض السلع الغذائية من اللحوم الطازجة، والسكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والتمور، والسمن، والخضروات والبقوليات.

وتفقد وكيل تموين الإسكندرية، السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وكذلك الأسعار المخفضة التى يقدمها العارضين من خلال هذا المعرض والتى تصل فى بعض السلع إلى 30% وحازت على رضاء المواطنين.
 

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ أن سلسلة المعارض التي تم افتتاحها  تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار الشريف، إلى حرص المحافظة لإقامة معارض أهل رمضان على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين، مثمنًا جهود الدولة المصرية من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الشريف؛ أن المعارض يضم مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تصل إلى 30% في بعض السلع،  مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة.

 

جدير بالذكر أنه تم افتتاح عدد كبير من  معارض أهلا رمضان بالإسكندرية، منها 10 معارض بالمجمعات الاستهلاكية، على مستوى المحافظة تمثل جميع الأحياء، بالإضافة إلي معارض بمناطق: بسيدى جابر، محرم بك، السيوف والازاريطة، والعوايد، وكرموز، وأبيس وغيرها.

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أهل ا رمضان منطقة طوسون تموين الإسكندرية السلع الغذائية الأسعار المخفضة

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