الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

255 محضرًا فى حملات على المخابر والأسواق بالإسكندرية خلال رمضان

جانب من حملات تموين
جانب من حملات تموين الإسكندرية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الحملات الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وشنَّت الإدارات التموينية حملات مكبرة، أسفرت عن تحرير 255 محضرًا متنوعًا للمخابز والمحلات بالأسواق كالتالي:

ونفَّذت إدارة تموين المنتزه، حملات فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 29 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إدارة بازار بدون ترخيص وامتناعه عن بيع السجائر، وتم مصادرة 40 علبة سجائر محلية.

كما تم تحرير 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و21 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين شرق، بحملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن تحرير 33 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر لبقالين تموين مخالفين، ومحضر إدارة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وتحرير 5 محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وشنَّت إدارة تموين وسط، حملات فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 25 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها  14محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير 3 محاضر لثلاجات حفظ المواد الغذائية مخالفة، و7 محاضر عدم الإعلان عن بيع السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

فيما نفذت إدارة تموين العامرية، حملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 17 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، ومحضرين تبديد أحراز، و4 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمي، بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ونفَّذت إدارة تموين غرب والجمرك، حملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

مديرية التموين شهر رمضان تشديد الرقابة ضبط الأسواق الانشطة التموينية حملات مكبرة

مواد متعلقة

"صناع السعادة" تطلق أول فعالية لها بالتعاون مع التحالف الوطني في الإسكندرية

خلال شهر الخير.. تنفيذ دورات رمضانية ومبادرات بمراكز الشباب فى الإسكندرية

غلق 101 منشأة وتحرير 3046 محضرًا في حملات رقابية بأسواق الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

"محضر شرطة" ينهى حياة محام على يد بلطجى بالدقهلية

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة