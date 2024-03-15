255 محضرًا فى حملات على المخابر والأسواق بالإسكندرية خلال رمضان

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الحملات الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وشنَّت الإدارات التموينية حملات مكبرة، أسفرت عن تحرير 255 محضرًا متنوعًا للمخابز والمحلات بالأسواق كالتالي:

ونفَّذت إدارة تموين المنتزه، حملات فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 29 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إدارة بازار بدون ترخيص وامتناعه عن بيع السجائر، وتم مصادرة 40 علبة سجائر محلية.

كما تم تحرير 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و21 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين شرق، بحملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن تحرير 33 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و7 محاضر لبقالين تموين مخالفين، ومحضر إدارة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وتحرير 5 محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وشنَّت إدارة تموين وسط، حملات فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 25 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 14محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير 3 محاضر لثلاجات حفظ المواد الغذائية مخالفة، و7 محاضر عدم الإعلان عن بيع السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

فيما نفذت إدارة تموين العامرية، حملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 17 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، ومحضرين تبديد أحراز، و4 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمي، بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ونفَّذت إدارة تموين غرب والجمرك، حملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.