الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خلال شهر الخير.. تنفيذ دورات رمضانية ومبادرات بمراكز الشباب فى الإسكندرية

الدورات الرمضانية
الدورات الرمضانية بمراكز الشباب في الإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، دورات رمضانية للعديد من الرياضات بمراكز الشباب، بجانب الأنشطة الفنية والثقافية والمبادرات خلال شهر رمضان.

وانطلقت الدورات الرمضانية لرياضات الكرة الطائرة، الجودو، الجمباز والكاراتيه، الكونغو فو، كرة القدم، تنس الطاولة والبلياردو والشطرنج، اللياقة البدنية، كرة السلة وغيرها من الرياضات والأنشطة، وذلك بكل من مراكز شباب المعمورة، الأنفوشي، الفضالي، الدخيلة، السيوف 2، العامرية، الوفاء، الحرمين، المطار، الناصرية، القباري، أحمد عرابي وغيرها.

الرياضة جزء هام في استراتيجية بناء الإنسان وتعد جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن الرياضة جزء هام في استراتيجية بناء الإنسان وتعد جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مراكز الشباب تقوم بدورها بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضحت أن تلك الفعاليات تأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالعمل على تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال الدورات الرمضانية والتدريبات الرياضية والأنشطة الفنية والكشفية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم.


مبادرة فرحتنا برمضان معاكم

وضمن أنشطة شهر رمضان المبارك نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مبادرة "فرحتنا برمضان معاكم"، احتفاءً بمظاهر شهر رمضان المبارك، حيث قام أعضاء نادى القيادات الشبابية بمحافظة الإسكندرية بتوزيع فوانيس رمضان وإمساكيات رمضان على أهالى منطقة سموحة وسيدى جابر وستانلى والشاطبي ومحطة الرمل، وذلك للاحتفال معهم وإظهار الفرحة بقدوم شهر الخير.

كما شهدت المراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة بمراكز شباب الأنفوشي، بهيج، أبيس 2، الجزائر، العمراوي، عددًا من الأنشطة الفنية المرتبطة بشهر رمضان، وذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

الدورات الرمضانية بمراكز الشباب في الإسكندرية
الدورات الرمضانية بمراكز الشباب في الإسكندرية
الدورات الرمضانية بمراكز الشباب في الإسكندرية
الدورات الرمضانية بمراكز الشباب في الإسكندرية
الدورات الرمضانية بمراكز الشباب في الإسكندرية
الدورات الرمضانية بمراكز الشباب في الإسكندرية
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مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية دورات رمضانية مراكز الشباب شهر رمضان فرحتنا برمضان

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