الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"شباب الإسكندرية" ينشرون البهجة بتوزيع فوانيس وإمساكية رمضان

توزيع فوانيس رمضان
توزيع فوانيس رمضان على الأهالي بالإسكندرية

وزع مجموعة من شباب الإسكندرية فوانيس وإمساكيات رمضان على المارة والأهالي، وذلك ضمن مبادرة "هل هلاله" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في إطار الاحتفاء بمظاهر شهر رمضان المبارك.

ووزع أعضاء نادى القيادات الشبابية بمحافظة الإسكندرية فوانيس رمضان وإمساكيات رمضان على أهالى منطقة بحري والأنفوشى، وذلك لإظهار مظاهر وشعائر رمضان، حيث تفاعل المارة مع الشباب والتقطوا الصور التذكارية معهم.

أنشطة متنوعة لأبناء بشاير الخير


كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، من خلال إدارة إعداد القادة، عددًا من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير ضمن برنامج مشروع بشاير الخير، تضمنت نشاط مهارات حياتية واستخداماتها، وذلك لطلاب وطالبات بشاير الخير، بمدرسة "الشهيد محمد محمود حربى الإعدادية".

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، إننا نولي اهتمامًا خاصًا لأبناء بشاير الخير ونبذل أقصى جهد لشغل أوقات الفراغ بكل ما هو مفيد، لافتة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تسعى لتقديم كل الأنشطة في كل المجالات لأبناء هذا المشروع الذي يعد أحد أهم إنجازات الدولة.

وأوضحت أن مشروع بشاير الخير هو الحل الجذري للقضاء على مشكلة المناطق العشوائية التي انتشرت بشكل ملحوظ منذ 2011 في الإسكندرية، والتفكير في القضاء على تلك المناطق وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط، لافتة إلى أن هذا التفكير المطول تمثل في مشروع بشاير الخير، الذي يُعد عملية إنقاذ مدروسة بعناية؛ لحماية سكان المناطق العشوائية من خطر سقوط منازلهم.
 

ندوات دينية وثقافية بمراكز الشباب

ومن بين أنشطة شهر رمضان المبارك نفذت الإدارة الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال "الإدارة العامة للشباب"، ندوة فضائل الشهر الكريم، وذلك ضمن خطة نشاط النادي الثقافي لشهر مارس 2024 بمركز شباب الأنفوشى، بحضور عدد من الشباب والفتيات من أعضاء النادي الثقافي ومراكز الشباب. 

أدار الندوة الشيخ مجدى محمد النجار رئيس المساجد بالديوان العام بمديرية الأوقاف ومدير شئون المساجد بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، ولاقت الندوة تفاعلًا من قبل الشباب.

توزيع فوانيس رمضان على الأهالي بالإسكندرية
توزيع فوانيس رمضان على الأهالي بالإسكندرية
توزيع فوانيس رمضان على الأهالي بالإسكندرية
توزيع فوانيس رمضان على الأهالي بالإسكندرية
توزيع فوانيس رمضان على الأهالي بالإسكندرية
توزيع فوانيس رمضان على الأهالي بالإسكندرية
توزيع فوانيس رمضان على الأهالي بالإسكندرية
توزيع فوانيس رمضان على الأهالي بالإسكندرية
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شباب الإسكندرية فوانيس رمضان هل هلاله شهر رمضان المبارك بشاير الخير

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