قنصل فرنسا تزور مشروع "هاضم" بـ"صرف الإسكندرية"

استقبلت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، كلًا من الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وكليمونس فيدال مدير الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" ولينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك بمحطة معالجة التنقية الشرقية لتفقد تشغيل مشروع هاضم التنقية الشرقية.

وأشار إلى حاجة مشروع هاضم إلى إعادة تأهيل المرحلة الابتدائية من المحطة وإضافة وحدة معالجة الحمأة الناتجة وتقليل تأثير الحمأة وتحسين الوضع البيئى عن طريق الحد من التلوث وتقليل الروائح الكريهة الناتجة من المحطة بتقليل نسبة 30% من حجم الحمأة الناتجة، بالإضافة إلى توليد طاقة كهربائية تصل إلى 50% من الطاقة المستخدمة بالمحطة تكلفة المشروع بلغت 855 مليون جنيه مصري و59 مليون يورو.



وينتج هاضم غاز الميثان الذى بدوره يستخدم فى توليد الكهرباء عن طريق أربعة مولدات بطاقة إنتاجية حوالى 113.1 ألف كيلو وات يوميًا ويغطى حوالى 60% من استهلاكات المحطة بإجمالى 40 مليون كيلو وات ساعة مما يوفر 16000 ألف طن كربون سنويًا.



وأشاد نائب وزير الإسكان بالتكنولوجيا الحديثة المنفذة بالهاضم، في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، حيث يتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، فى توليد طاقة كهربائية، تغطي أكثر من 60% من استهلاك المحطة للطاقة.

كما قدم الشكر لمجهودات الجهات المانحة والشركات القائمة علي التنفيذ لما لذلك من كبير الأثر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

من جهته؛ أشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أهمية محطة التنقية الشرقية التي تستقبل ما يقرب من 50% من كمية الصرف الصحي بالمحافظة عن طريق محطات الرفع، وتخدم ما يقرب من 4 ملايين نسمة.

زيارة مشروع هاضم التنقية بصرف الإسكندرية

زيارة مشروع هاضم التنقية بصرف الإسكندرية

زيارة مشروع هاضم التنقية بصرف الإسكندرية