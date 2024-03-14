14 مسارًا.. تعرف على خطوط الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير بالإسكندرية (صور)

أعلنت محافظة الإسكندرية مسارات خطوط الأتوبيسات التي تم توفيرها كخدمة نقل بديلة لقطار أبوقير الحالي وذلك أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، منوهةً إلى أنه تم إجراء إضافة وتعديل مسارات خطوط الأتوبيسات، بالتنسيق مع جهاز النقل البري وإدارة المرور والأجهزة المعنية.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إن عدد المسارات النازل والطالع تبلغ 14 مسارًا وذلك من خلال جدول لجميع خطوط الاتوبيسات، وذلك في إطار التحديث المستمرة لمسارات النقل البديلة لقطار أبو قير الحالي خلال فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية وفق ما يتم رصده على أرض الواقع من احتياجات مُلحة للمواطنين.

خطوط الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير بالإسكندرية