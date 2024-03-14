الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

14 مسارًا.. تعرف على خطوط الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير بالإسكندرية (صور)

خطوط الأتوبيسات البديلة
خطوط الأتوبيسات البديلة

أعلنت محافظة الإسكندرية مسارات خطوط الأتوبيسات التي تم توفيرها كخدمة نقل بديلة لقطار أبوقير الحالي وذلك أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، منوهةً إلى أنه تم إجراء إضافة وتعديل مسارات خطوط الأتوبيسات، بالتنسيق مع جهاز النقل البري وإدارة المرور والأجهزة المعنية.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إن عدد المسارات النازل والطالع تبلغ 14 مسارًا وذلك من خلال جدول لجميع خطوط الاتوبيسات، وذلك في إطار التحديث المستمرة لمسارات النقل البديلة لقطار أبو قير الحالي خلال فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية وفق ما يتم رصده على أرض الواقع من احتياجات مُلحة للمواطنين.

خطوط الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير بالإسكندرية
خطوط الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير بالإسكندرية
خطوط الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير بالإسكندرية
خطوط الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير بالإسكندرية
محافظة الاسكندرية مسارات خطوط الأتوبيسات مشروع مترو الإسكندرية قطار ابو قير النقل البري

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات تدريب مجابهة الأزمات والكوارث "صقر 130"

غلق 101 منشأة وتحرير 3046 محضرًا في حملات رقابية بأسواق الإسكندرية

قافلة طبية مجانية تفحص 1668 مريضًا بقرية "أبيس الأولى" فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

مدرسة الإمام.. «نور الدين».. كيف يحمي الشيخ علي جمعة الإسلام من التشدد؟

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

زيت الطعام يقود الرحلة.. أبرز 10 معلومات حول مبادرة «البترول» لوقود الطيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة