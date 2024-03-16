وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن حالة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر، تتحسن نسبيًا ولكن ما زال لم يتخط مرحلة الخطر، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة المعنية من وزارة الشباب والرياضة والصحة والتعليم العالي وكبار الأطباء في حالة تأهب ومتابعة مستمرة لحالة اللاعب لحظة بلحظة.



وكشف صبحي خلال زيارته اليوم، للاعب أحمد رفعت في المستشفى بالإسكندرية للاطمئنان على حالته الصحية من فريق الأطباء المعالج، عن أن التوقف القلبي الذي تعرض له اللاعب لمدة طويلة أدى إلى توقف الكلى، لافتًا إلى أن اللاعب الآن يوضع على أحدث جهاز لغسيل الكلى.

وأضاف، أنه لم يحدث للاعب أي خلل في المخ بإجماع الأطباء المتخصصين، كما بدأ تسجيل الشعور بأطرافه وهو أمر جيد، حيث إن اللاعب في حالة أفضل ولكن لم يتخط مرحلة الخطورة، والتي تكمن في منطقة الصدر ومحيط القلب، لذا يوضع على جهاز التنفس الصناعي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن نقل اللاعب حاليًا من المستشفى إلى أي مستشفى آخر يمكن أن تكون به خطورة على حياته، لذا تواجده تحت الرعاية الطبية وعدم نقله هو الأفضل حاليًا.

وعما تم تداوله بعرض نجم الكرة المصري محمد صلاح لاتحاد الكرة نقل اللاعب عبر طائرة خاصة إلى إنجلترا للعلاج، أوضح أنه لم يتلق أي طلب بذلك، مؤكدًا أن الطب المصري على أعلى مستوى والاهتمام باللاعب من جميع الجهات على مستوى متميز من أطباء كبار وعلماء بجامعة الإسكندرية والجميع يتابع حالة اللاعب.

وأكد أن اللاعب لم يعان من أي أمراض بالقلب أو مرض وراثي، ولكن ما تم هو زيادة كهرباء القلب، ما أدى إلى هذه الحالة وتوقف القلب، مشيرًا إلى جميع الإجراءات الطبية تمت منذ اللحظة الأولى على أرض الملعب، ثم انتقاله إلى أقرب مستشفى وإنعاش القلب، فضلًا عن تشكيل فريق طبي من كبار أطباء القلب لمتابعة حالة اللاعب، وتضافر بين الجميع، ما يدل على أننا في الجمهورية الجديدة.

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