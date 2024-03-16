السبت 16 مارس 2024
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محافظات

حالته مستقرة.. وزير الرياضة يزور اللاعب أحمد رفعت

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يزور اللاعب أحمد رفعت

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، إلى الإسكندرية لزيارة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر، الذي يخضع للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة وسط الإسكندرية.

وزار "صبحي" المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، وكان في استقباله الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، والأطباء المعالجون للاعب.

وأكد الدكتور عمرو عصمان، استشاري القلب والأوعية والطبيب المشرف على حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، أن هناك تحسنًا واضحًا في حالة اللاعب، وبدأت حالته تستقر كثيرًا، مشيرًا إلى أنه ما زال على جهاز التنفس الصناعي.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب ما زال على جهاز التنفس الصناعي، وحالته مستقرة الآن، ونقوم بإجراء اختبارات طبية.

وزير الشباب والرياضة يزور اللاعب أحمد رفعت
وزير الشباب والرياضة يزور اللاعب أحمد رفعت
جانب من زيارة وزير الرياضة للاعب أحمد رفعت
جانب من زيارة وزير الرياضة للاعب أحمد رفعت
جانب من زيارة وزير الرياضة للاعب أحمد رفعت
جانب من زيارة وزير الرياضة للاعب أحمد رفعت
وزير الشباب والرياضة الإسكندرية أحمد رفعت الشباب والرياضة مودرن فيوتشر

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