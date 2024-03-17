الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يدشن مبادرة "المبدع الصغير" بدور الأيتام

مبادرة المبدع الصغير
مبادرة المبدع الصغير لحزب حماة الوطن بالإسكندرية

دشن حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية مبادرة تحت عنوان "المبدع الصغير" لاكتشاف الأطفال الموهوبين في مختلف الفنون بدور رعاية الأطفال الأيتام، وذلك في إطار الدور التنموي والثقافي للحزب في خدمة المجتمع بإطلاق المبادرات المختلفة.

 

وشهدت إحدى دور لرعاية الأطفال الأيتام  انطلاق أولى فعاليات مبادرة الحزب بعد زيارة وفد من لجنة الثقافة والفنون لتعليم الأطفال مبادئ وأساسيات الفنون المختلفة، حيث تضمنت الفعاليات جلسة توعوية وتثقيف طبي ألقتها الدكتورة هالة عز الدين، عن أهمية نظافة الأسنان، أعقبها فقرة حكي للكاتبة أمينة الزغبي.

كما شهدت فعاليات المبادرة تنظيم ورشتي عمل لاكتشاف المواهب الفنية بين أطفال الدار، الأولى ورشة لتعليم أساسيات الرسم للفنان إبراهيم فرحات، والثانية ورشة لاكتشاف مواهب التمثيل للمخرجة مي عبد الرازق، واختتمت المبادرة أولى فعالياتها بتوزيع الهدايا والحلويات وأدوات الرسم وفوانيس رمضان على الأطفال.

ومن جانبه أكد محمد السيد مجاهد أمين عام الحزب بالإسكندرية، أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات الثقافية التي يطلقها الحزب، إيمانا بدوره التنويري والتثقيفي في المجتمع، بالإضافة إلى دعم الأطفال في دور الرعاية اجتماعيًا ونفسيًا وتعليميًا، مشيرًا إلى أن الحزب يعي لدوره الهام في دعم الأطفال الأيتام، من خلال تثقيفهم وتوعويتهم واكتشاف وتبني الموهوبين منهم.

وقالت الدكتورة سحر الشريف أمين أمانة اللجان النوعية، إن المبادرة تستهدف تهيئة المناخ الصحي للأطفال الأيتام واكتشاف مواهبهم وتنميتها على أيادي متخصصين في مختلف أنواع الفنون، لتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم ليتمكنوا من النمو بشكل صحي وسليم، فضلا عن تحسين الحالة النفسية للأطفال وخلق أنواع من الأنشطة المختلفة لممارستها في أوقات فراغهم.

وأضافت الدكتورة ندى يسري رئيس لجنة الفنون، أن المبادرة تشمل تعليم الأطفال العديد من الفنون منها التمثيل والرسم، وسرد الحكي وكتابة القصص القصيرة وذلك لتوسعة مدارك الأطفال وتحفيز طاقتهم الإبداعية.

مبادرة المبدع الصغير لحزب حماة الوطن بالإسكندرية
مبادرة المبدع الصغير لحزب حماة الوطن بالإسكندرية
مبادرة المبدع الصغير لحزب حماة الوطن بالإسكندرية
مبادرة المبدع الصغير لحزب حماة الوطن بالإسكندرية
مبادرة المبدع الصغير لحزب حماة الوطن بالإسكندرية
مبادرة المبدع الصغير لحزب حماة الوطن بالإسكندرية
مبادرة المبدع الصغير لحزب حماة الوطن بالإسكندرية
مبادرة المبدع الصغير لحزب حماة الوطن بالإسكندرية
ح ماة الوطن المبدع الصغير دور رعاية الأطفال الأطفال الأيتام مبادئ وأساسيات الفنون

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