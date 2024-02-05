الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضمن مبادرة "شتاء دافئ"

"حماة الوطن" يوزع 300 بطانية على الأسر المستحقة بالإسكندرية

جانب من مبادرة شتاء
جانب من مبادرة "شتاء دافئ"

واصل حزب "حماة الوطن" بـ الإسكندرية فعاليات مبادرة "شتاء دافئ" التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا والمرضى وغير القادرين، لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء في ظل النوة الممطرة التي تشهدها المحافظة.

وقال اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، إن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الحزب لرعاية وتكافل الأسر الفقيرة وغير القادرة بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأكد أمين عام محافظة الإسكندرية، على أن المبادرة تعمم على مستوى جميع الأحياء والمناطق بالمحافظة، لتحقيق وتغطية أكبر استفادة لأكثر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأضاف محمود عسكر أمين أمانة التنظيم بالحزب، إن الأمانات النوعية والجغرافية تعي دورها الاجتماعي والسياسي من النهوض بالعمل المجتمعي، ومساعدة ودعم أهالينا على مواجهة الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة حاليا، من انخفاض درجات الحرارة، ولذلك كان لا بد من القيام بدورنا الإنساني والاجتماعي والحزبي في سد احتياجات الأسر في نطاق المناطق المختلفة.

وقال الطيار أدهم فرغلي، أمين دائرة رمل أول، إن مبادرة "شتاء دافئ" قامت بتوزيع 300 بطانية على نطاق الدائرة والمناطق المحيطة من خلال تردد أهالينا من أبناء الدائرة على مقر الأمانة وحملات طرق الأبواب لتوزيع البطاطين على المرضى بالمنازل.

ح ماة الوطن شتاء دافئ مبادرة محافظة الاسكندرية 300 بطانية حملات طرق الأبواب

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