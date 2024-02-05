الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مكتبة الإسكندرية تنظم الدورة الثانية للمنتدى الدولى "المستقبل ينتمى لإفريقيا"

الملتقى الدولي بمكتبة
الملتقى الدولي بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة سنجور والمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية الدورة الثانية للمنتدى الدولي المشترك بعنوان "المستقبل ينتمي لإفريقيا.. قوة التعليم: خلق فرص عمل جديدة من أجل مستقبل أفضل" في الفترة من 19 إلى 21 فبراير، في مقر كلًّا من مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور.

يأتي ذلك في إطار السعي نحو سد الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل الإفريقية، يهدف هذا المنتدى إلى معالجة عدة تحديات هامة منها البحث عن العمل وإعادة تشكيل سوق العمل، والعمل الحر والوظائف عن بعد، والشركات الناشئة وتحويل الباحثين عن وظائف إلى رواد أعمال وصانعي فرص عمل مستدامة. 

كما يهدف إلى جمع الطلبة والخريجين ورواد الأعمال الشباب وأصحاب الأعمال الحرة والباحثين عن وظائف في مكان واحد؛ حيث يُعدّ المنتدى فرصة للالتقاء بالخبراء ومسئولي التوظيف الموجودين لتقديم المساعدة والدعم والتوجيه اللازم، كما سيقومون بمشاركة خبراتهم فيما يتعلق بالوضع الراهن لسوق العمل في إفريقيا وعلاقته بالتعليم في ضوء آخر التطورات التكنولوجية.

مكتبة الاسكندرية جامعة سنجور جامعة الإسكندرية من أجل مستقبل أفضل سوق العمل الإفريقي الطلبة والخريجين

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