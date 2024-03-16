الأحد 17 مارس 2024
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محافظات

متطوعة بـ"سفرة العيلة": فخورة بالانضمام للتحالف الوطني والمشاركة في العمل الخيري

متطوعة بالتحالف الوطني
متطوعة بالتحالف الوطني

قالت نهى محمد الصاوي، متطوعة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، إنها تطوعت خلال شهر رمضان المبارك بمائدة "سفرة العيلة" التي أطلقها التحالف والتي تستهدف إفطار 1000صائم يوميًا، مشيرةً إلى أنها فخورة بالانضمام للتحالف والمشاركة في العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت لـ"الدستور" أن المائدة يشارك بها العديد من متطوعي التحالف، حيث يكون لكل فرد دوره في المائدة من الطهي وتجهيز الوجبات والتوزيع على الطاولات، موضحة أن العمل بالمائدة يبدأ من الصباح لتجهيز الوجبات، ثم يتم استقبال المواطنين قبل الإفطار وايصالهم إلى أماكنهم وتوزيع وجبات الإفطار والمياه والفاكهة.

وأوضحت أن العمل الخيري هدفه إسعاد الناس لذلك نستقبل المواطنين بأفضل استقبال وهو ما يسعدهم، وهو ما يجعلنا فخورين بالعمل الذي نقدمه لأهالينا بمائدة التحالف سفرة العيلة.  

وأشارت إلى أن تطوعها في التحالف الوطني أضاف لها الكثير من الشعور بالناس والحرص على التواجد بينهم، حيث أنها لأول مرة تشارك في التطوع بمائدة رمضانية، وخاصة حجم المائدة وإعداد المستفيدين جعلها فخورة بهذا العمل قائلة: "أحلى حاجة في رمضان السنادي اني شاركت مع التحالف الوطني في العمل الخيري".

وكان قد أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية مع بداية شهر رمضان مائدة سفرة العيلة لإفطار ألف صائم، فضلًا عن توزيع 4 آلاف وجبة ساخنة يومية، وتوزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية حتى الآن على الأسر الأولى بالرعاية.

كما قد أطلق التحالف العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان من حفلات وأمسيات بمشاركة ذوي الهمم ومتحدي السرطان والأيتام، حيث يتم تنظيم احتفاليات بداخل خيمة مائدة الرحمن عقب الإفطار، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات بأنحاء المحافظة، وذلك لنشر السعادة بين الاشخاص المدعوون للإفطار في أجواء أسرية، وتوفير الخدمة المميزة لأهالينا.

التحالف الوطني شهر رمضان المبارك إفطار 1000صائم متطوعي التحالف محافظة الاسكندرية

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