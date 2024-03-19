ملخص مسلسل لحظة غضب الحلقة 9.. ومواعيد الحلقة 10

مسلسل لحظة غضب ضمن مسلسلات رمضان 2024 التى أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا، حيث أنه يكشف عن قصة إمراة تعيش مع رجل نرجسي الشخصية حتى قامت بقتله.



تفاصيل مسلسل لحظة غضب الحلقة 9



ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 9 قامت الفنانة صبا مبارك بتغير عملها ومحاولة سفرها إلى الخارج ولكنها لم تفلح فى ذلك، وقد قام على قاسم بإبتزازها لانه يملك فيديو كدليل عليها وأنها هى من قتلت زوجها، وأشترط عليها على قاسم أن يتركها ولم يبلغ عنها الشرطة مقابل أن تعمل معه وتقوم بجذب رجال الاعمال والنصب عليهم والتنازل عن ممتلاكاتهم.

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موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10



يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 10 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.