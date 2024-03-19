ضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنب1ى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.