مسلسل صدفة الحلقة 10.. تهديدات ومشاكل تلاحق ريهام حجاج

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث حقق العمل نجاحا باهر منذ بدء عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل صدفة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج

وتصدر مسلسل صدفة تريند “جوجل”، وذلك بعد الأحداث المشوقة والمثيرة، ويعرض المسلسل على شاشات المتحدة، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

وشهدت مسلسل صدفة الكثير من الأحداث الغير متوقعة ما بين النجمة ريهام حجاج والفنان الكبير خالد الصاوي، الذي أنكر كل ما سمعه من صدفة، واتهمها بالنصب، وحذرها إن لم تبعد عنه وعن أولاده سوف لا يرحمها، وطلبت منه صدفة أن يقوم بعمل تحليل DNA، لكنه استهزأ بكلامها، وتركها تمشي ولكنه حذرها للمرة الأخيرة وأكد لها أنه رجل بلا أخلاق أو ضمير.

موعد عرض مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج"

يراقب الجمهور موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الذي تصدر التريند خلال الأيام الماضية حيث ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها، ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.