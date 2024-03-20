الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صدفة الحلقة 10.. تهديدات ومشاكل تلاحق ريهام حجاج

ريهام والصاوي في
ريهام والصاوي في مسلسل صدفة

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث حقق العمل نجاحا باهر منذ بدء عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل صدفة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج

وتصدر مسلسل صدفة تريند “جوجل”، وذلك بعد الأحداث المشوقة والمثيرة، ويعرض المسلسل على شاشات المتحدة، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

txt

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 9

وشهدت مسلسل صدفة الكثير من الأحداث الغير متوقعة ما بين النجمة ريهام حجاج والفنان الكبير خالد الصاوي، الذي أنكر كل ما سمعه من صدفة، واتهمها بالنصب، وحذرها إن لم تبعد عنه وعن أولاده سوف لا يرحمها، وطلبت منه صدفة أن يقوم بعمل تحليل DNA، لكنه استهزأ بكلامها، وتركها تمشي ولكنه حذرها للمرة الأخيرة وأكد لها أنه رجل بلا أخلاق أو ضمير.

موعد عرض مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" 

يراقب الجمهور موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الذي تصدر التريند خلال الأيام الماضية حيث ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها، ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 9

مسلسل صدفة الحلقة 9.. خالد الصاوى يرفض الاعتراف بابنته ويتهمها بالنصب

مسلسل صدفة الحلقة ٩.. ريهام حجاج تفجر مفاجأة بشأن علاقتها بـ"خالد الصاوي"

صدفة.. خالد الصاوى: فؤاد مهران نموذج لمُحدث نعمة لا يشغله سوى جمع المال

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة العاشرة من صدفة صدفة الحلقة العاشرة صدفة الحلقة 10 الحلقة 10 من مسلسل صدفة الحلقة العاشرة من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انتهاء قضية التمويل الأجنبى وحفظ التحقيقات مع 5 مراكز جديدة

ما الحكمة من أن يكون الله حليمًا بالصهاينة رغم أفعالهم بغزة؟.. شيخ الأزهر يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة