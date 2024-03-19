مسلسل صدفة الحلقة 9.. خالد الصاوي يرفض الاعتراف بابنته ويتهمها بالنصب

تناولت الحلقة التاسعة من مسلسل صدفة، رفض الفنان خالد الصاوي الاعتراف بابنته صدفة والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، واتهامها بأنها تنصب عليه وتدعي أنه والدها بينما الحقيقة غير ذلك وقام خالد الصاوي بطردها محذرها بعدم التعرض له أولأولاده مرة أخرى.

مسلسل صدفة تفاصيل أحداث الحلقة 9

وفجرت صدفة التي تقوم بدورها ريهام حجاج، مفاجأة كبيرة حيث أخبرته أنها ابنته، وذكرته بأمها أسماء والتي تزوجها منذ ثلاثين عاما عرفيا، وعندما أخبرته أنها حامل هددها بأن تجهض نفسها وإلا سيقتل ابنتها الكبيرة، وابتعدت عنه أسماء وظهرت مرة أخرى وهي معها ابنته ولكنه رفض أن يراها بل وضربها ضربا مبرحا، وبعد فترة خاف أن تفضحه عند زوجته فقرر أن يذهب إليه وأقنعها أن تسمي البنت باسم آخر غيره ومقابل ذلك سوف يرسل لها كل شهرمبلغ كبير ولكنه لم يوف بوعده.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة 10



ويعرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج ومن إنتاج شركة "فانتدج"، على 4 قنوات مختلفة بشاشات الشركة المتحدة، فيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءًا، والإعادة 3.00 صباحًا.

مسلسل صدفة مواعيد عرض الحلقة 10

ويعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

ابطال مسلسل صدفة



مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج "شركة فانتدج" ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا معا نجاحات جماهيرية كبيرة خلال السنوات الماضية، فى مسلسلات "جميلة" عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.