الثلاثاء 19 مارس 2024
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فن

"مسلسل صدفة" بطولة ريهام حجاج وإنتاج "فانتدج" الأكثر بحثا على جوجل.. والمشاهدون ينتظرون الحلقة التاسعة

جريدة الدستور

 أصبح مسلسل " صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج ومن إنتاج شركة "فانتدج" فى مقدمة الموضوعات الأكثر بحثا على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، نظرا للجديد الذى يقدمه المسلسل على مستوى معالجة القضايا الاجتماعية من زاوية كوميدية خفيفة، وهو ما تميز به المسلسل عن كثير من الأعمال الدرامية الأخرى التى تستغرق فى التراجيديا والأكشن

ويأتى الاهتمام الكبير من المشاهدين بمسلسل " صدفة" من إنتاج شركة "فانتدج"، نظرا لتصاعد الأحداث وخطف ريهام حجاج "ميس صدفة"، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن أمرين، معرفة مصير "ميس صدفة" بعد اختطافها ومن المسئول عن اختطافها، ومعرفة موعد عرض الحلقة التاسعة التى أصبحت من أكثر الحلقات تشويقا بين مسلسلات رمضان 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ويعرض مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج ومن إنتاج شركة "فانتدج"، على 4 قنوات مختلفة بشاشات الشركة المتحدة، فيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءًا، والإعادة 3.00 صباحًا.

ويعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج "شركة فانتدج" ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج  والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا معا نجاحات جماهيرية كبيرة خلال السنوات الماضية، فى  مسلسلات "جميلة" عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

ريهام حجاج صدفة شركة فانتدج إنتاج شركة فانتدج مسلسل صدفة أيمن سلامة سامح عبد العزيز

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