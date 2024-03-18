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تحقيقات ومتابعات

موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 8

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يبحث العديد من المتابعين والمواطنين عن موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، وترصد الدستور خلال التقرير التالى تفاصيل مواعيد مسلسل صدفة بالاضافة إلى قصة المسلسل والأبطال المشاركين. 

مسلسل صدفة.. موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 8

مسلسل صدفة تفاصيل أحداث الحلقة 7

فى أحداث الحلقة السابعة من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، فقد قرر مصطفى "أحمد أبو زيد" ابن أخت صدفة أن يذهب لطارق عصام السقا ورفع عليه السلاح وهدده أن يعترف هل هو وعمه "رشدي الشامي" متفقين علي صدفة "ريهام حجاج" أم أنه متفق مع صدفة على عمه.

كما تعرضت ريهام حجاج لإهانة من قبل شقيقتها الفنانة رحاب الجمل، بعد تورطها في الزواج مع عم خطيبها “طارق”، وأنكرت “صدفة” هذه الزيجة بأنها تم خطفها وتخديرها ولم يكن لديها فكرة بأنها متزوجة.

وحاول طارق تهدئته وأخذ منه السلاح، وأقنعه أن صدفة ما هي إلا ضحية عمه، وأن عقد الزواج بينها وبين عمه مزور وهو يسعي لإثبات هذا التزوير.

موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل صدفة 

وينتظر المشاهدون مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة الرابعة ويعرض على قنوات dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية فى تماما الساعة الثامنة والنصف مساءً.

قصة مسلسل صدفة

ظهرت النجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة، بلون وشكل مختلف عن باقي الأعمال التي اعتاد عليها الجماهير، حيث كان ظهورها كوميديا ومميزا في شهر رمضان الكريم، ما جعل عشاق الدراما الرمضانية متحمسون لمشاهدة أحداث المسلسل.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

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أبطال مسلسل صدفة

صدفة من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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