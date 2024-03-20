الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صدفة الحلقة 10.. طليق ميار الغيطي يرفض الرجوع بعد اكتشاف خيانتها

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل صدفة الكثير من المشاكل والمفاجآت وذلك بعد وقوع ريهام حجاج في العديد من المشاكل مع أسرتها ومع النجم خالد الصاوي.

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل صدفة للنجمة "ريهام حجاج"، وذلك بعد الأحداث المشوقة والمثيرة، ويعرض المسلسل على شاشات الشركة المتحدة، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

مسلسل صدفة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج 

واستعان زوج ميار الغيطي خلال أحداث الحلقة الماضية، الذي يعمل طبيبا نفسيا، بأحد حالاته، الذي اعتاد اختراق الهواتف، لاختراق هاتف زوجته.

وبالفعل قام الشخص بإرسال رابط يرسله لزوجته وهو لاختراق غير محمي وعندما أعاد توجيه لها، وقامت بفتحه، اختراق بياناتها وتأكد من خيانتها له.

في مسلسل صدفة.. طليق  ميار الغيطي يرفض الرجوع بعد إكتشاف خيانتها

وتحاول سلوى خطاب والدة  ميار الغيطي إصلاح العلاقة ما بين طليق ميار الغيطي وأبنتها، التي أكتشف خيانتها مع صديق والدها خالد الصاوي.

ليكشف طليق ميار الغيطي كافة الأسرار التي تسببت في تخريب العلاقة بينهم، ليرفض الرجوع مرة أخرى بعدما تعرف على حقيقة خيانته زوجته له IT الإلكترونية. 

قصة مسلسل صدفة

وظهرت ريهام حجاج في مسلسل صدفة بلون وشكل مختلف عن باقي الأعمال التي اعتاد عليها الجماهير، حيث كان ظهورها كوميديا ومميزا في شهر رمضان الكريم، ما جعل عشاق الدراما الرمضانية متحمسون لمشاهدة أحداث المسلسل.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة 11

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء
    قناة  CBC الساعة 10:30 مساء
    قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل
    القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

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