الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

"لذيذ وقصته حلوة".. إشادة الجماهير بدور ريهام حجاج في مسلسل صدفة

ريهام حجاج في مسلسل
ريهام حجاج في مسلسل صدفة

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل صدفة الحلقة 10 للفنانة ريهام حجاج، وذلك بعد الأحداث المشوقة والمثيرة ويعرض المسلسل على شاشات الشركة المتحدة ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

مسلسل لذيذ وقصته حلوة.. إشادة الجماهير بدور ريهام حجاج في صدفة

مسلسل لذيذ وقصته حلوة.. إشادة الجماهير بدور ريهام حجاج في صدفة
مسلسل لذيذ وقصته حلوة.. إشادة الجماهير بدور ريهام حجاج في صدفة

 

مسلسل لذيذ وقصته حلوة.. إشادة الجماهير بدور ريهام حجاج في صدفة

 

 

مسلسل لذيذ وقصته حلوة.. إشادة الجماهير بدور ريهام حجاج في صدفة

قصة “صدفة”

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.

مسلسل صدفة مواعيد اعادة الحلقات

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 9 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويكون موعد موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 9 على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة تفاصيل احداث الحلقة 9

وفجرت صدفة التي تقوم بدورها ريهام حجاج، مفأجأة كبيرة حيث أخبرته أنها ابنته، وذكرته بأمها اسماء والتي تزوجها منذ ثلاثين عامًا عرفيًا، وعندما أخبرته أنها حامل هددها بأن تجهض نفسها وإلا سيقتل ابنتها الكبيرة، وابتعدت عنه أسماء وظهرت مرة أخري وهي معها ابنته ولكنه رفض أن يراها بل وضربها ضربًا مبرحًا، وبعد فترة خاف أن تفضحه عند زوجته فقرر أن يذهب إليه وأقنعها أن تسمي البنت باسم آخر غيره ومقابل ذلك سوف يرسل لها كل شهر مبلغا كبيرا ولكنه لم يوف بوعده.

مسلسل صدفة الحلقة 10.. تهديدات ومشاكل تلاحق ريهام حجاج

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 9

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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