الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يوم النصر.. مصر تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (صور)

انتصارات العاشر
انتصارات العاشر من رمضان

تحتفل مصر اليوم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان؛ لإحياء تاريخ الشهداء الذين ضحَّوا بأنفسهم وأرواحهم لحماية تراب مصر وشعبها، ويوافق هذا اليوم السادس من شهر أكتوبر عام 1973، لنثبت للعالم أن الجيش المصري قادر على مواجهه العدو بشراسة وحماية أرضه من العدو.

وحقق الجيش المصري انتصارًا كبيرًا في حرب أكتوبر أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعد هذه الحرب التي شُنت بهجومٍ مفاجئٍ على جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبهتين من قبل قوات الجيش المصري في سيناء، والجيش السوري في هضبة الجولان.

واستطاع الجيش المصري أن يقود معركة مصيرية، للحفاظ على تراب مصر وخاصة أرض سيناء، لتنتصر القوات المسلحة على جيش العدو ليكون هذا اليوم بمثابة “يوم النصر”.

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السيدة انتصار السيسى فى ذكرى نصر العاشر من رمضان: علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث

وبهذه المناسبة، يعرض موقع "الدستور" في تقريريه، أبرز الصور التي خلَّدت ذكرى انتصارات العاشر من رمضان أمام العدو الإسرائيلي، في ذكرى يوم النصر: 

في يوم النصر.. مصر تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
في يوم النصر.. مصر تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
في يوم النصر.. مصر تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
في يوم النصر.. مصر تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
في يوم النصر.. مصر تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
في يوم النصر.. مصر تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
في يوم النصر.. مصر تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
ذكري انتصارات العاشر من رمضان الشهداء شهر اكتوبر الاحتلال حرب اكتوبر الإحتلال الإسرائيلي

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