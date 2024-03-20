حزب "المؤتمر" يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنَّأ حزب "المؤتمر"، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بذكرى العاشر من رمضان.

وأوضح حزب "المؤتمر"، في بيانٍ له اليوم، أن ذكرى العاشر من رمضان، تخليدًا لتضحيات رجال القوات المسلحة وبطولاتهم واسترداد العزة الوطنية وتحقيق نصر أكتوبر المجيد.

وأشار حزب "المؤتمر"، إلى أن هذه الملحمة نتعلم منها العبِر والدروس التي ستظل راسخة في وجداننا جميعًا، حيث قهر المستحيل في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الأوطان.