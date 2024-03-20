الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

رئيس البرلمان العربى يهنئ تونس بعيد الاستقلال

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الجمهورية التونسية قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، معربًا عن خالص تمنياته للشعب التونسي العزيز بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

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وقال العسومي: "إنها ذكرى غالية على قلوبنا تمثل رمز النضال للشعب التونسي ودفاعه عن أرضه، مثمنًا الإنجازات التنموية التي حققتها الجمهورية التونسية بقيادة فخامة الرئيس قيس سعيد، داعيا الله عز وجل أن يديم على تونس وشعبها الكريم الأمن والاستقرار.

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رسائل الرئيس التونسى فى عيد الاستقلال

وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الثلاثاء، أن الإرادة التونسية في مواجهة التحديات لا تقل عن إرادة الحفاظ على حرية واستقلال هذا البلد وتحرير الوطن من الفاسدين والمفسدين.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال اجتماع مع وزير الداخلية كمال الفقي وعدد من القيادات الأمنية في مقر الوزارة، حيث أكد  فيه أن الاستقلال ليس وثيقة وقعت ولكنه من أكبر الأمانات التي يجب الحفاظ عليها، موضحًا أن الاستعمار عن بُعد ليس أقل خطرًا من الاستعمار المباشر، وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

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مواجهة التحديات 

وحث الرئيس التونسي قيس سعيد، جميع القيادات الأمنية على بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواجهة أشكال الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء، مشددًا على ضرورة تفكيك اللوبيات ‏في كل القطاعات التي تجد للأسف امتدادا لها في العديد من الهياكل الإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن يوم استقلال  تونس  يوافق يوم 20  مارس عام 1956، والذي تم فيه تحرير تونس من الاحتلال الفرنسي الذي كان مستعمر الدولة لفترة طويلة.

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