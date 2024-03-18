بعثة منتخب تونس تغادر إلى القاهرة لخوض بطولة العاصمة الإدارية الودية

غادرت بعثة منتخب تونس، صباح اليوم الإثنين، متوجهة إلى القاهرة، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية، التي تستضيفها مصر، خلال فترة التوقف الدولي.

وحسبما ذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه سيشارك في هذه الرحلة كل اللاعبين الذين يلعبون في الدوري التونسي، على أن يلتحق اللاعبون المحترفون خارج تونس بالمنتخب مباشرة من مقرات إقاماتهم بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تجري عناصر المنتخب التونسي الودية أول حصة تدريبية بداية من الساعة التاسعة مساء بأحد ملاعب العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وذلك استعدادا لمباراة الدور نصف النهائي ضد كرواتيا.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد أعلن يوم أمس الأحد، أنه تم إعفاء ثلاثي فريق الترجي التونسي وهم، ياسين مرياح وحسام تقا وأمان الله مميش، من المشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة التي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري.

وجاء هذا القرار حتى يتمكن الثلاثي من اللحاق بفريق الترجي التونسي الذي يستعد لمواجهة آسيك ميموزا الإيفواري في الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الاتحاد التونسي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: "بعد التنسيق مع الإطار الفني للمنتخب الوطني وافقت الجامعة التونسية لكرة القدم على طلب فريق الترجي الرياضي التونسي بإعفاء الثلاثي ياسين مرياح وحسام تقا وأمان الله مميش من المشاركة في الدورة الدولية بالقاهرة، وتمكينهم من الالتحاق بفريقهم قصد الاستعداد لمباراة الدور ربع من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية ضد فريق أسيك ميموزا الإيفواري قصد تمثيل كرة القدم التونسية أحسن تمثيل وضمان أوفر حظوظ التأهل".

وأضاف البيان: "كما سيتخلف عن التربص اللاعب بسام الصرارفي إثر تعرضه للإصابة، لذا، فقد قرر الإطار الفني توجيه الدعوة لأربعة لاعبين وهم حمزة المثلوثي ومعتز الزدام ونادر الغندري وفيصل المناعي".

وسيستهل منتخب تونس، مشواره في البطولة، بمواجهة كرواتيا يوم 23 مارس الجاري، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة مصر ونيوزيلندا.