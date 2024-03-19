الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

توجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال الحزب في بيان له اليوم، هذه المناسبة تعيد للأذهان أمجاد وبطولات رجال القوات المسلحة، في مواجهة العدوان على أرض الوطن، وتكشف حجم التضحيات من أجل استعادة سيادة مصر على كامل أراضيها.

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تحية لكل الشهداء

وأضاف الحزب في بيانه: “نحن نحيي هذه المناسبة، نتقدم بخالص التحية لكل الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، وقدموا كل غال ونفيس لتنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار”.

وأضان: لقد كان انتصار العاشر من رمضان بداية لتحرير الأراضي المصرية، لتستكمل الجمهورية الجديدة بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة التنمية في سيناء من خلال مشروعات قومية عملاقة في جزء هام من أرض مصر.

وفي السياق ذاته جدد حزب  حماة الوطن، وقوفه إلى جانب القوات المسلحة ودعمها في اتخاذ كل ما يلزم من أجل الحفاظ على مصر وأمنها القومي، لتستكمل الدولة جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

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