الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي ذكرى العاشر من رمضان

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

يتقدم  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني، للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لنصر العاشر من رمضان.

ذلك النصر الذي تجلت فيه عظمة العسكرية المصرية، وسطر فيه أبطال قواتنا المسلحة المصرية أحرف ملحمة العزة والكرامة لهذا الوطن، محققين معجزة العبور وتحرير الأرض، لتظل بطولاتهم شاهدة على عظمة هذا الشعب، ومضاء عزيمته، وقوة جيشه.

داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار.

المستشار حافظ عباس هيئة النيابة الإدارية المستشارمحمد سمير

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2|الفنان تامر نبيل ينهر أميرة كرارة ويتهمه بقتل والدهما

"النيابة الإدارية" تحدد آخر موعد لشغل وظيفة معاون

النيابة الإدارية تختتم فعَّاليات دورتي جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع

افتتاح منظومة التحول الرقمى والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة

النيابة الإدارية تعقد ندوة حول "الذكاء الاصطناعي التوليدي"

إحالة موظف سابق بـ"الوطنية للإعلام" اختلاس 2 مليون جنيه من إقامات العاملين بالفنادق

النيابة الإدارية تنعى شقيق رئيس هيئة قضايا الدولة

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد ختام فعَّاليات دورة "آليات التحقيق والتصرف"

الأكثر قراءة

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ماس كهربائى سبب حريق كافيه شهير فى الدقى

حريق فى عقار سكنى بشارع شامبليون

اليوم.. محاكمة عدلى القيعى فى "سب وقذف رئيس بيراميدز"

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر